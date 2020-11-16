مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ديبالا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخططون للتعاقد مع أحد زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.


وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد أعربوا عن اهتمامهم بالأرجنتيني باولو ديبالا نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي ويخططون للتعاقد معه في الصيف المقبل.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديبالا كان هدفًا رئيسيًا للشياطين الحمر في صيف 2019 لكن النجم الأرجنتيني فضل الاستمرار في صفوف السيدة العجوز.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن تعثر مفاوضات تجديد ديبالا مع يوفنتوس ستجعل النجم الأرجنتيني متاحًا في الصيف المقبل مقابل 70 مليون إسترليني فقط.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد يرون أن ديبالا بديل أرخص وأكثر خبرة من الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.


ونوهت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد كان يطارد سانشو في الصيف الماضي لكن بروسيا دورتموند اشترط الحصول على 110 ملايين إسترليني من أجل حسم الصفقة.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ديبالا لا يتواجد في الموسم الحالي ضمن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، حيث يفضل عليه أندريا بيرلو المدير الفني للفريق كلا من ألفارو موراتا ورونالدو.

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