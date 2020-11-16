إثيوبيا تنفي عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي

نفت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء يوم السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتبت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، كشفت فيها أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.

أفادت وكالة رويترز، أمس السبت، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.