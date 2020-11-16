ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

نجح منتخب جزر القمر في تحقيق الفوز على كينيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا.









وسيلتقي المنتخب الوطني مع توجو يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة أيضًا، حيث فاز منتخب مصر بمباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف.









وفقد منتخب مصر صدارة هذه المجموعة بعد فوز جزر القمر على كينيا، ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-









1- جزر القمر 8 نقاط.

2- مصر 5 نقاط.

3- كينيا 3 نقاط.

4- توجو نقطة واحدة.