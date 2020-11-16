ماكرون: فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على أزمة الرسوم الكاريكاتورية، قائلًا: "فرنسا لن تغير حقها في حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج".

 

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية يمكن أن نتخاصم لكن لن نصل إلى اشتباك".

 

وفي سياق آخر، أكد نبيل عبدالفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للأزهر، وتصريحاته عن سماحة الدين الإسلامي هي محاولة لتجاوز ما أثاره خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاول، بعد مقتل المدرس الفرنسي على يد شاب مسلم.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوزير الفرنسي حاول خلال تصريحاته اليوم في الأزهر توضيخ الخلط الذي حدث بسبب تصريحات ماكرون، لافتا إلى أنه أكد اليوم على أن الإسلام كديانة وعقيدة وقيم ليس في أزمة، ولكن الأزمة في الجماعات التي احترفت ممارسات الارهاب والوحشية.

 

وتابع: "الفضاء الاسلامي في فرنسا وشمال أوروبا ترك لبعض الدعاة الراديكاليين، الذين تبنوا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي خطاب متشدد، بعدما جاءوا من منطقة الخليج، وبتمويل من بعض البلدان مثل قطر، وكانوا يروجون خطابات تمثل استثناءات في تاريخ الفكر الاسلامي".

 

وأوضح، أن كتابات سيد قطب كانت تترجم للفرنسية وتباع بثمن رخيص جدا، بدعم وتمويل من قطر، وهذه الكتابات، انتشرت، وأصبحت في يد المسلمين في أوروبا.

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ماكرون فرنسا حرية التعبير

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