أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 16-11-2020

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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 استقرت اسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأثنين، بالتزامن مع قرار المركزي خفض اسعار الفائ\ة على الجنيه بقيمة 0.5%.

 

  

سعر الدولار اليوم الأثنين 16-11-2020

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك مصر : 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى بنك عودة : 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية :15.59 جنيه للشراء ، 15.69 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار فى البنك الخليجي المصري  : 15.60 جنيه للشراء ، 15.70 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول : 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع.

 

 ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن مشروع 1.5 مليون فدان يأتي انعكاسا لعالم ما بعد كورونا الذي نحتاج فيه لاقتصاد قوي يكثر فيه المعروض من المنتجات الزراعية.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع يخلق فرص عمل، مضيقا أن الزراعة فيه بطرق حديثة وأكثر ذكاءً وتعتمد على التكنولوجيا.

 

ومن ناحية أخرى، أكد أن السياحة تعافت بعدما كانت خسرت 80 %، لافتا إلى أن الدولار متاح في الجهاز المصرفي وبدأ ينخفض أمام الجنيه.

 

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إلى أن الصناديق الاستثمارية بدأت تعود إلى مصر وأدخلت إلى المصارف المصرية 10.5 مليار دولار.


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