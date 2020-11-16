سامح عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم "مطبعة هرم" في هذا الموعد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "مطبعة هرم" الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأجيلات عديدة بسبب تغيير الديكورات.

وفيلم "مطبعة هرم"بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغنى، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، كريم عفيفي، صبري فواز.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز الدرامية مسلسل "خيانة عهد"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف أمين جمال، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.




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