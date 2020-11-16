"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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شهدت جامعة حلوان فعاليات اليوم التعريفي وحفل استقبال  الطلاب الوافدين الجدد والقدامى الذي نظمته  إدارة الوافدين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين وبحضور الأستاذة الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسادة عمداء الكليات، ووكلاء الكليات، والمنسقين الأكاديميين من الكليات.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن فعاليات اليوم التعريفي للطلاب الوافدين تأتى فى إطار خطة الجامعة وجهودها الدءوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، مؤكدا على بذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، وكل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.


و شدد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع رابطة الطلبة الوافدين وبحث كل الأمور الخاصة بها وقال سيادته للطلاب " أنتم سفراء بلادكم في جامعة حلوان، وأنتم تعكسون ثقافات بلادكم العظيمة وكرمها وحرصها الشديد على دعم أبنائها بالعلم والمعرفة، و" ستكونون سفراء لمصر في بلادكم عند عودتكم إليها "، وفى ختام كلمته دعا الأستاذ الدكتور ماجد نجم الطلاب إلى التسلح بالمهارات المختلفة إلي جانب العلم والدراسة.

وأشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى خطة الجامعة لزيادة أعداد الوافدين وكذلك المنح الدراسية المقدمة لهم مع الحرص على التواصل معهم وتذليل الصعوبات التى تواجههم والمتابعة المستمرة للطالب منذ قيده بالجامعة حتى تخرجه، وكذلك الاهتمام بدمج الطلاب الوافدين مع أقرانهم المصريين من خلال الأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة، كما أعلنت سيادتها عن حزمة من الإجراءات التحفيزية للعاملين بإدارة الوافدين.

وأفاد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الغنى بتقديم الدعم الكامل والمستمر للوافدين والعمل على اجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقتهم وانتمائهم لها، بالإضافة إلى إقامة يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة بالجامعة، وتوضيح الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين، كل ذلك بالإضافة إلى تبنى استراتيجيات تتوافق مع المستجدات لخدمة الطالب الوافد، علاوة على تجديد المدن لسكن الوافدين.

وأثنت الدكتورة رشا كمال على إدارة الوافدين التى شهدت طفرة كبيرة بالجامعة والتواصل الدائم مع الإدارة المركزية، وأوضحت اهتمام القيادة السياسية بدراسة الوافدين فى مصر حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباردة ( ادرس فى مصر ) تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وعلى هامش اليوم تم تنظيم معرض فني للأعمال الفنية للوافدين وعرض لثقافات بعض الشعوب، كما تم توزيع شهادات تقدير وجوائز للطلاب المتفوقين فى جميع المجالات.

هذا وقد أهدي الاستاذ الدكتور ماجد نجم درع الجامعة للأستاذة الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لجهودها الجليلة، كما أهدت الأستاذة الدكتورة رشا كمال الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان درع مبادرة" ادرس في مصر".

"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان
"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان
"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان
"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان
"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان
"ادرس في مصر .. اعرف مصر " شعار اليوم التعريفي وحفل استقبال الطلاب الوافدين بجامعة حلوان

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