هكذا تظهر مي عمر في "العميل صفر" مع أكرم حسني

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة مي عمر فيلم "العميل صفر"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين، وتظهر نيللى كريم خلال الأحداث بدور راقصة تمتلك كباريه خاص بها، ويساعدها فيه بيومى فؤاد الذى يعمل عطارًا في الصباح، وفي المساء يعمل في الكباريه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية هو مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.




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