موعد مباراة مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري، لمواجهة منتخب توجو يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا.









وستقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب توجو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب يوم السبت الماضي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.