إثيوبيا تنفي عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
رئيس الحكومة الإثيوبية
رئيس الحكومة الإثيوبية
وكالات
Advertisements

نفت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء يوم السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

 

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وكتبت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، كشفت فيها أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.

 

أفادت وكالة رويترز، أمس السبت، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية أمهرة تيغراي الحرب اقليم تيجراي اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 23 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة مصر ضد توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

في أعقاب تصاعد العنف.. السودان يغلق جزءا من حدوده مع إثيوبيا

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

عاجل.. مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي

برلمان إثيوبيا يجرد 39 عضوا من الحصانة لتقديمهم للمحاكمة

انفجاران في ولاية أمهرة بأثيوبيا

إطلاق صاروخ باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة الإثيوبية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

03:49 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»