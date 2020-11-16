أبرزهم عدم تعطيل الدراسة .. ٨ قرارات هامة لوزير التربية والتعليم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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اوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة نقاط هامة لاستفسارات اولياء الأمور والطلاب وترصد الفجر هذه القرارات.


١) لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار ڤيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

٢) إن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء.

٣) أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم ولم يتم طرحه على الاطلاق هذا العام الدراسي.

٤) منحت الوزارة السادة أولياء الأمور حرية الاختيار بين ان يكون الطالب طالبا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل" وعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

٥) توفر الدولة هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوي لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس الكترونية لمراجعات الاعدادية حتى الثانوية العامة وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

٦) سوف يتم إستكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" [سواء كان ممكنا أن نحضر في المدارس أو في حالة حظر كلي] حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

٧) يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة.

٨) "القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة والالمام بالاسئلة المقالية ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.

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