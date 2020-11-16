قناة Omg تختار محمود إمام مذيع لتغطية مهرجان الفضائيات العربية

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ينطلق اليوم الأثنين مهرجان الفضائيات العربية، في دورته ال11، وسيقوم الفنان محمود إمام بتغطية المهرجان وعمل تقارير مع الفنانين اثناء فعاليات المهرجان على قناة Omg .





قناة O m g الراعي الإلكتروني لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الحادية عشر لعام ٢٠٢٠ قريبا بحضور كوكبة كبيرة لنجوم الفن و الإعلام في مصر و الوطن العربي .







وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد ضخم من النجوم في مختلف المجالات.

