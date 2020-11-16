جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة العاشرة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحتل ميكيل أويارزابال نجم نادي ريال سوسيداد صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 6 أهداف، بعد انطلاق 9 جولات من المسابقة المحلية.


وتمكن جواو فيليكس ولويس سواريز ثنائي أتلتيكو مدريد من تسجل 5 أهداف، بالتساوي مع باكو ألكاسير لاعب فريق فياريال.


ويتواجد أيضًا في القائمة كارلوس سولير لاعب فالنسيا وكريم بنزيما نجم ريال مدريد وخوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي برصيد 4 أهداف.


وسجل أنسو فاتي نجم برشلونة 4 أهداف بالتساوي مع جيرارد مورينو لاعب فياريال، وبورتو لاعب ريال سوسيداد، وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، بالإضافة إلى كريستيان تيلو لاعب ريال بيتيس.

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