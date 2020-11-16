ناسا وسبيس إكس يطلقان بنجاح أول مهمة تشغيلية إلى الفضاء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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انطلقت بنجاح مركبة "كرو دراغون" التي صنعتها شركة "سبيس أكس"، من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية، في تمام الساعة 7:27 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0027 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، حاملة على متنها أربعة رواد فضاء تابعين لوكالة ناسا.

المهمة التي يطلق عليها "كرو 1" انطلقت عبر صاروخ "فالكون 9" الذي صنعته "سبيس أكس"، وتأتي بعد إعلان ناسا استئناف الرحلات المأهولة بعد تسع سنوات من الانقطاع.

حيث تحمل المركبة الفضائية طاقما كاملا للمرة الأولى لـ"سبيس أكس" سيستغرق الطاقم حوالي 27 ساعة للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تبقى في الفضاء نحو ستة أشهر.

الجدير بالذكر، أن "كرو 1" ثاني رحلة مأهولة للشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكى، إيلون ماسك، بعد نجاح تجربة أخرى، انطلقت في مايو من هذا العام.

وقد اعتمدت وكالة ناسا رسميا، الثلاثاء الماضي، مركبة "كرو دراغون" كوسيلة آمنة لنقل روادها في رحلات منتظمة.

ويتكون الطاقم من الأميركيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، والياباني، سويشي نوغوشي. وسيكون، غلوفر، أول رائد فضاء أسود سيقيم لفترة طويلة في محطة الفضاء الدولية.

وأكدت ناسا توقف المحرك الرئيسي وانفصال المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ بعد دقائق من الإقلاع، وتشق المركبة الفضائية الآن طريقها إلى محطة الفضاء الدولية في مهمتها التشغيلية الأولى.

وهبطت المرحلة الأولى المعززة القابلة لإعادة الاستخدام من فالكون 9 بنجاح على متن سفينة متمركزة في المحيط الأطلسي.

عندما يصلون إلى محطة الفضاء الدولية، المقرر أن تكون حوالي الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت جرينتش صباح الثلاثاء، ستلتقي بهم كيت روبينز من وكالة ناسا ورائدا الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف.


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