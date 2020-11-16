بالأسود.. داليا مصطفى تبهر جمهورها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت داليا مصطفى وهي ترتدي سترة باللون الاسود وبنطلون بنفس اللون وقبعة وتركت شعرها منسدلا أعلى الكتف، ووضعت مكياج يظهر ملامحها الجميلة .

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.


حكت داليا مصطفى عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى أحاول بقدر الإمكان إنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.


وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى اللى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة ازاى.. أنا عينى عليهم دايما".

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ يوم

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

03:49 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»