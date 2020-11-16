بالأسود.. داليا مصطفى تبهر جمهورها

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نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت داليا مصطفى وهي ترتدي سترة باللون الاسود وبنطلون بنفس اللون وقبعة وتركت شعرها منسدلا أعلى الكتف، ووضعت مكياج يظهر ملامحها الجميلة .



وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.



مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.





حكت داليا مصطفى عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى أحاول بقدر الإمكان إنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.





وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى اللى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة ازاى.. أنا عينى عليهم دايما".