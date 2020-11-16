أدهم نابلسي يستعد لعمل غنائي مصري لأول مرة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يستعد الفنان الأردني أدهم نابلسي، لطرح أغنية جديدة له خلال الفترة القليلة القادمة، وتعد هذه الأغنية أول عمل له باللهجة المصرية.

يتعاون أدهم نابلسي في الأغنية مع كل من الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع ياسر محمد.

حققت أغنية مش عيب من مسلسل " الآخر" للفنان ادهم نابلسي نجاحا كبيرا فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع .. ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده.. بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".

أغنية "مش عيب" كلمات مازن ضاهر، وألحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.

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