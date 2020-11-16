عمر كمال يشارك جمهوره بصورة له من دبي

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نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وكانت الصورة وهو في دبي، وكان يرتدي تيشرت اسود اللون ولنطلون أسود وجاكيت أسود، وتفاعل معه الكثير من المعجبين ، وعلقت الفنانة بدرية طلبة له قائلة :"ايوة التزم يا عمر بالكمامة ربنا يحفظك" .



وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.







الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.