في عيد ميلادها...تعرف على أبرز أعمال مها أحمد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحتفل اليوم الفنانة مها أحمد، بعيد ميلادها ال 46، والتي تعد واحدة من أهم نجمات الوطن العربي .

قدمت الفنانة مها احمد، الكثير من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، مثا فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل م كلثوم، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن كان مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى.

وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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