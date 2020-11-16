زينة تحتفل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة سينمائية لعام 2020

Advertisements







الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وكانت الصورة لنسبة تصويتها كأفضل ممثلة سينمائية لعام 202‪0 من مجلة وشوشة.



وعلقت زينة على الصورة قائلة "الحمد لله شكرا جمهوري الغالي شكرا وشوشة علي تقديركم وشكرا لجمهور وشوشة المحترم وايما في نجاح افضل ممثلة سينما ...زينة مبروك لكل صناع فيلم الفلوس على جايزة احسن فيلم مبروك مبروك لكل نجوم فيلم الفلوس".



شاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.