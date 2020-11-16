"تراثيات بلدنا" احتفالية بعيد الأمير في قصر المنيل

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أعلن متحف قصر الأمير محمد على في المنيل عن إقامة معرض مؤقت بعنوان "تراثيات بلدنا للحرف والفنون التراثيةواليدوية".



ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل إن المعرض يأتي احتفالا بعيد ميلاد الأمير محمد علي توفيق الـ 145.



وتابع بدوي أن الأمير محمد علي توفيق هو منشئ القصر، وذلك لإحياء التراث بشكل عام، حيث سجل على بوابة قصره أنه أنشأه "إحياءً للفنون الإسلامية وإجلالًا لها".



ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الساعة 1ظهرًا بفناء المتحف الخاص وسوف يشارك في المعرض التراثي أكثر من 25 حرفة تراثية ويدوية يشارك بها من المبدعين والفنانين المصريين.



ويشارك الفنانيين بعدد من التحف في صناعات النحاس والنحاس المكفت والنجارة العربي، والزجاج المطعم بالصدف والعاج والأرابيسك العربي، والخزف والجلود والإكسسوار النوبي وأشغال معدنية تطبيقية وملابس مصرية قديمة وخديوية وغيرها.