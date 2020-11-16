الظهور الأول للأميرة ديانا في مسلسل "ذا كراون" يسيطر على أحداث موسمه الرابع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
بوابة الفجر
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بعد أكثر من عقدين على وفاتها، أصبح دخول الأميرة ديانا المشؤوم إلى العائلة المالكة البريطانية هو محور أحداث الموسم الرابع والجديد من المسلسل التلفزيوني الناجح "ذا كراون"، المذاع على منصة "نيتفلكس" الرقمية.

وتجسد دور الأميرة ديانا، الممثلة الصاعدة، إيما كورين، التي لم تكن معروفة قبل مشاركتها في "ذا كراون"، والتي انغمست في التفاصيل الصغيرة لشخصية ديانا، مثل تقليد صوتها الناعم ونظرتها الخجولة، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن اعترفت كورين البالغة من العمر 24 عاما في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" بأنها شعرت بـ"قدر هائل من الضغط" لتقديم دور الأمير ديانا، في الموسم الجديد من المسلسل الذي يبدأ عرضه يوم الأحد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على "نيتفلكس".


وتظهر الأميرة ديانا في أحداث الموسم الرابع من "ذا كراون" على أنها مراهقة ساذجة تعاني من الوحدة سريعا بعد خطبتها من الأمير البريطاني تشارلز، وتمارس هواية التزلج حول قصر باكنغهام لقتل الفراغ.
لقد أرسلت 14 نوفمبر الساعة 3:19 م

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