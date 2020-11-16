رانيا محمود ياسين تدافع عن والدتها لظهورها في فترة العدة بشعر مكشوف

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
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انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة شهيرة بعد نشرها برومو عبر حسابها على "إنستجرام" وظهورها خلال إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، لظهورها في فترة العدة عى زوجها الراحل محمود ياسين بشعر مكشوف.

ودافعت رانيا محمود ياسين عن والدتها قائلة:" كل إنسان هيتحساب لوحده خليك انت مع الله اللى هيحسبك لوحدك برضه".

وعبرت عن استيائها كذلك قائلة: "هو كله بقي شغال في دار الإفتاء لا حول ولا قوه الا بالله".

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين، توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.

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