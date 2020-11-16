مدة غياب بوسكيتس مع برشلونة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعرض اللاعب الدولي الاسباني بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة بالتواء فى الركبة اليسري أمام سويسرا فى الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوربية. 

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية ان بوسكيتس مُستبعد من مباراة اتليتكو مدريد ببطولة الدوري الاسباني الممتاز ثم مواجهة دينامو كييف بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب من المقرر أن يعود يوم 29 نوفمبر امام اوساسونا فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

واختتمت أن كل شيء يشير إلى أنه التواء من الدرجة الأولى، وهو أخف التواء، لكن المشكلة تكمن في الرباط المصاب، حيث أن التواء الخارجي هو التواء صعب وسيغيب لمدة 3 اسابيع.

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