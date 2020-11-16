أرنولد شوارزنيجر يخطف الأنظار على الدراجة الهوائية برفقة صديقته

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فاجأ النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر متابعيه بإطلالة جديدة له وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب ومكوثه في المستشفى لعدة أيام.



وبعد عودته للتدريبات من جديد، ظهر النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر، البالغ من العمر 73 عاماً، وهو يقود دراجته الهوائية في لوس أنجلوس، وكانت برفقته حبيبته المعالجة الفيزيائية ​هيذر ميليغان​، البالغة من العمر 46 عاماً، والتي كانت ترافقه وتقود دراجة هوائية، وكان كل من الإثنين يضع كمامة على وجهه.



وكان نجم هوليود أرنولد شوارزنيجر كان قد نشر صورًا له من داخل المستشفى قبل مغادرته، عبر حسابه وكتب حينها: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معي، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".