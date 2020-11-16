برشلونة يغازل نجم مانشستر سيتي





يبحث نادي برشلونة عن تعزيز دفاعاته خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي والذي اقترب من مغادرة النادي، ويفاضل مسئولي البرسا بين عدد من اللاعبين للدخول في مفاوضات لضم أحدهم في شهر يناير المقبل.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نادي برشلونة كان يستهدف الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن المفاوضات معه لم تكتمل لتتوقف الصفقة.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي برشلونة يضع بعض الخيارات أمامه لتعزيز دفاعاته في الميركاتو الشتوي، وأبرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق مدافع تشيلسي أنطونيو روديجير خاصة وأنه كان قريبا من مغادرة النادي الانجليزي وسيرحب بالتأكيد باللعب للبرسا.





وأوضحت الصحيفة أن من المرشحين للانضمام لنادي برشلونة ايضا مدافع ليفربول جويل ماتيب ولكن تبدو فرص انضمامه للنادي الكتالوني بعيدة بعض الشئ لتمسك النادي الإنجليزي باستمراره في الفترة الحالية.





كما يضع برشلونة بعض الخيارات الأخري لتدعيم دفاعاته منهم فيديريكو فازيو لاعب روما، وماتيو موساكيو لاعب ميلن، وموستافي مدافع ارسنال.



