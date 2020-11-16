برشلونة يغازل نجم مانشستر سيتي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يبحث نادي برشلونة عن تعزيز دفاعاته خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي والذي اقترب من مغادرة النادي، ويفاضل مسئولي البرسا بين عدد من اللاعبين للدخول في مفاوضات لضم أحدهم في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نادي برشلونة كان يستهدف الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن المفاوضات معه لم تكتمل لتتوقف الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي برشلونة يضع بعض الخيارات أمامه لتعزيز دفاعاته في الميركاتو الشتوي، وأبرز المرشحين للانضمام لصفوف الفريق مدافع تشيلسي أنطونيو روديجير خاصة وأنه كان قريبا من مغادرة النادي الانجليزي وسيرحب بالتأكيد باللعب للبرسا.

وأوضحت الصحيفة أن من المرشحين للانضمام لنادي برشلونة ايضا مدافع ليفربول جويل ماتيب ولكن تبدو فرص انضمامه للنادي الكتالوني بعيدة بعض الشئ لتمسك النادي الإنجليزي باستمراره في الفترة الحالية.

كما يضع برشلونة بعض الخيارات الأخري لتدعيم دفاعاته منهم فيديريكو فازيو لاعب روما، وماتيو موساكيو لاعب ميلن، وموستافي مدافع ارسنال.

أخبار تهمك

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 14 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ ساعة و نصف

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ فيروسات بجامعة زويل يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

02:34 ص

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

08:24 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»