باسم مغنية يبكي.. وجوي هاني تعلق!

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ متابعيه بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفاجأ مغنية متابعيه بنشره صورة يبدو فيها وهو يبكي، أثارت تساؤل متابعيه، وعلق عدد كبير منهم عن سر هذه الصورة وتساءلوا عن السبب الذي جعله يبكي.

وأشار متابعون آخرون، إلى أن هذه الصورة تعود إلى مسلسل "أسود" الذي شارك في بطولته باسم إلى جانب الممثلتين اللبنانيتين ورد الخال وداليدا خليل، من تأليف الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي، وإنتاج إيغل فيلمز.

وكانت من بين التعليقات، تعليق الفنانة اللبنانية جوي هاني والتي أثنت على الصورة ووضعت رمز تعبيري على هيئة قلوب حمراء.

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