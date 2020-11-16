الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الإسماعيلي









تحدث خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب التونسي في الفترة الماضية.





وقال خالد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل كان هناك اهتمام من قبل بعض المسئولين داخل نادي الزمالك وتم التواصل معي من أجل معرفة رغبات اللاعب".



