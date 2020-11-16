القبض على نجم مسلسل "Tiger King" لقيادته سيارة تحت تأثير الكحول

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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ألقت شرطة ولاية تكساس الأميركية القبض على نجم المسلسل الوثائقي "تايغر كينغ" ​ديلون باساج​، وهو يبلغ من العمر 22 عاماً، وذلك بسبب قيادته سيارته تحت تأثير الكحول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن باساج كان في مقاطعة ترافيز في ولاية تكساس الأميركية، حين كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول، وألقت الشرطة القبض عليه في تمام الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

وكان باساج قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص مساء أمس برفقة أصدقاءه وسط تفاعل كبير من محبيه.

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