جوارديولا يقترب من التجديد لمانشستر سيتي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أعتاب تجديد تعاقده مع السيتي والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن جوارديولا يرحب بتجديد عقده مع مانشستر سيتي والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال المواسم الماضية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية حول اقتراب جوارديولا من مغادرة مانشستر سيتي وربطت تقارير صحفية بينه والعودة لتدريب فريق برشلونة الإسباني، ولكن المدرب نفي هذه الأنباء.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية لاستمرار جوارديولا مع مانشستر سيتي وتجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة، رغم عدم الإعلان عن أي اتفاق حدث بينه وإدارة النادي في هذا الشأن حتي الآن.

الجدير بالذكر أن جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أخبار تهمك

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رسميا .. إعارة ثنائي الزمالك لصفوف البنك الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أستاذ فيروسات بجامعة زويل يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 7 ساعات

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 18 ساعة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 6 ساعات

"الإسكان" تكشف حقيقة انتزاع شقق المواطنين (فيديو)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

12:04 ص

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

08:24 م

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»