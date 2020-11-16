جوارديولا يقترب من التجديد لمانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أعتاب تجديد تعاقده مع السيتي والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.





وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن جوارديولا يرحب بتجديد عقده مع مانشستر سيتي والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق خلال المواسم الماضية.





وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية حول اقتراب جوارديولا من مغادرة مانشستر سيتي وربطت تقارير صحفية بينه والعودة لتدريب فريق برشلونة الإسباني، ولكن المدرب نفي هذه الأنباء.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية لاستمرار جوارديولا مع مانشستر سيتي وتجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة، رغم عدم الإعلان عن أي اتفاق حدث بينه وإدارة النادي في هذا الشأن حتي الآن.





الجدير بالذكر أن جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.



