سفير مصر في توجو يكشف أخر الاستعدادات قبل مواجهة المنتخبين بتصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف حسام حسين سفير مصر في توجو عن أخر الاستعدادات قبل مواجهة المنتخب الوطني ومنتخب توجو المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا. 

وأكد حسام حسين أن كل الأمور قبل لقاء العودة بين منتخب مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا على مايرام.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "بعثة منتخب مصر وصلت إلى توجو وانهينا اجراءات خروجهم من المطار بسهولة ويسر".

وتابع: "وعقب الخروج من المطار وصلوا لفندق الإقامة وكان هناك تنسيق مع الجانب التوجولي بإجراء مسحة للاعبين فور وصولهم وكل الأمور على مايرام".

وانتقل بالحديث عن ملعب المباراة قائلا: "سيكون ملعب عشب طبيعي مستواه جيد ومجهز ضد الأمطار حال هطولها المحتمل".

وأتم: "الجانب التوجولي قام بتعقييم الاستاد بالكامل وغرف خلع الملاعب ودكة البدلاء، وهناك تعاون قوي معنا، فهم يعلمون جيدا قيمة منتخب مصر وسعداء بوجوده على أرض توجو".

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