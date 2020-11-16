مانشستر يوناتيد يدرس التعاقد مع نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة مسؤولي مانشستر يونايتد في التخطيط لضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب ما ورد بصحفية "ذا صن" البريطانية، فإن ديبالا هو البديل الأنسب نظرا خبرته الكبيرة، وهو أنسب من صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، الذي حاول الشياطين الحمر ضمه خلال فترة انتقالات الصيف الماضي، لكن النادي الألماني اشتطر الحصول على 110 ملايين استرليني".





وكان ديبالا أحد الأهدف الرئيسية للشياطين الحمر في صيف 2019، لكن اللاعب فضل البقاء صحبة فريق يوفنتوس.









وأضافت:"تعثر مفاوضات تجديد عقد ديبالا مع الفريق الإيطالي، وهذا سيجعل اللاعب متاحًا في الصيف المقبل نظير 70 مليون إسترليني فقط".



