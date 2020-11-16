موعد عودة بعثة منتخب مصر للقاهرة عقب مواجهة توجو









يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير.





وكشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.





وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة".



