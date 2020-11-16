موعد عودة بعثة منتخب مصر للقاهرة عقب مواجهة توجو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير.

وكشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة".

وأتم: "البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة".

أخبار تهمك

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

منذ ساعة و نصف

رسميا .. إعارة ثنائي الزمالك لصفوف البنك الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

توجيه عاجل من وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية بشأن استقبال حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. شاهد شاب يجبر طفلة على تدخين سيجارة حشيش

منذ حوالي 6 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ فيروسات بجامعة زويل يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

الصحة: تسجيل 220 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

12:04 ص

رانيا يوسف تكشف عن إصابتها بـ"كورونا"

12:53 ص

أستاذ فيروسات بجامعة زويل يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح

01:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»