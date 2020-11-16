رأي مخرج مسلسل "الآنسة فرح" في عرضه على منصة "شاهد"





أعرب المخرج وائل فرج، عن سعادته بردود أفعال الجماهير والمشاهدين على مسلسل "الآنسة فرح" وذلك بعد عرض الجزء الأول عبر منصة "شاهد vip"، ويتنمي نجاح الجزء الثاني نفس نجاح الأول.وقال "فرج" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يعتقد أن تقديم المسلسل على منصة شاهد VIP هو أمر جيد جديد لأن المنافسة اليوم تدور بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية، مؤكدًا أن شاهد من أقوى المنصات وعليها إقبال جماهيري كبير".وأضاف "فرج":"الموسم الأول حمل صدمة الفكرة المجنونة، وهذا كان أمرًا مبهرًا، والصعوبة تكمن في إبقاء عنصر الجذب والابهار موجودًا، وأن نحافظ على الأمور التي أعجبت الناس من طريقة السرد والإخراج والحبكة الدرامية".وأشار مخرج المسلسل إلى الصعوبة في هذا العمل، هو كثرة الأحداث ومع ذلك استطاع تخطي الموضوع بنجاح مع تقديم موسمًا أول ناجح جدًا.في سياق متصل، عيرض المسلسل الكوميدي "الآنسة فرح" في موسمه الثاني على شاهد VIPبداية من اليوم الأحد، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.في الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.