مستقبل وطن: استحوذنا على نصف مقاعد القوائم وتركنا 50% للأحزاب الأخرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب فاز بـ148 مقعدًا من اصل 300 مقد بأقل من 50% من إجمالي المقاعد، مبديًا تحفظه عما يقال عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استحواذ الحزب على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف "الخولي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، ببرنامج "on"، مساء الأحد،: "الانتخابات مثل الامتحانات التي يخوضها الطلاب، فالطالب المستحوذ يحصل على نسبة نجاح قدرها 98% مثلًا و105%، ونحن حصلنا على نصف مقاعد القوائم في مجلس النواب تقريبًا وسيبنا 50% للأحزاب الأخرى، لأننا الأكثر تنظيمًا، ومبسوط للأحزاب الأخرى".

وتابع: "المرحلة الأولى شهدت التصويت على 142 مقعدًا بعد تأجيل مقعد، وفي الإعادة نحن سننافس على 85 مقعدًا بما يمثل 38% من المقاعد، وحسمنا 25 مقعدًا، وفي المرحلة الثانية فنحن سننافس على 34% من المقاعد في الإعادة".

وأشار إلى أن الحزب اشترك مع 12 حزبًا والتنسيقية في تحالف انتخابي، بسبب اقتناع قيادة الحزب بأن هذا الامر في صالح مصر وصالح الحزب متابعًا: "بعد خمس سنوات قد تكون الأحزاب نشطت وتستطيع المنافسة بمفردها".

وواصل: "الدوائر المفتوحة محددة جدًا، مثلما فعلنا في مناطق معينة بالصعيد لحل مشاكل قبلية، فلدينا 4 او 6 كوادر أقوياء للغاية وينتمون الى عائلات كبيرة ومع ذلك فهم لا يريدون الخروج من الحزب حتى لو خسروا الانتخابات ولا يريدون أيضًا التنافس ضد الحزب كمستقلين، يعني أن الدوائر المفتوحة حدثت بالرضا، ولم تتكرر في القاهرة أو الوجه البحري".

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