بعد صلاح.. ليفربول يعلن إصابة نجم جديد
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إصابة أندي روبيرتسون فى معسكر منتخب اسكتلندا خلال اسبوع الفيفا الدولي.
وتعتبر هذه هي الإصابة الثانية لنادي ليفربول خلال اسبوع الفيفا بعد إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكدت ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا أن روبيرتسون اشتكي من إصابة فى الفخذ لذالك قررنا إراحته أمام سلوفاكيا فى دوري الأمم الأوربية.
وأضاف المدرب أن إصابة اللاعب ليست كبيرة وأنه سيكون متاح فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.