مفاجأة.. حقيقة طلب حسام البدري زيادة راتبه









كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر زيادة راتبه الفترة المقبلة مثلما كان منتشر في الفترة الأخيرة.





وأشاد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، بإستقبال منتخبنا الأول في توجو فور الوصول.





وقال جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الإرهاق".





وتابع: "فندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، خضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها".





وأكد: "الشعب هنا طيب وكان هناك وفد لنا وصل قبل وصول البعثة بأيام سهل علينا أمور كثيرة".





وعن إمكانية حضور جمهور المباراة قال: "حتى الآن بدون جمهور إلا لو وصل تعليمات جديدة قبل المباراة".





وعن عدم سفر طارق مصطفى قال: "فوجئنا بإنتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا غدا".



