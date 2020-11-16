وزير التعليم: "نصف طلاب مصر مش بتدفع المصاريف المدرسية"

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصاريف المدارس الحكومة في المرحلة الثانوية تقدر بـ500 جنيه للمرحلة الثانوية فقط، والمرحلة الإعدادية 200 جنيه، وفي المرحلة الابتدائية 300 جنيه على السنوات التي تشهد فقط تطوير، بسبب التكاليف العالية لتطوير".



وتابع "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الوزارة قامت بإعفاء أكثر من 40% من طلاب مصر من المصروفات الدراسية، وسيتم إعفاء مليون طالب إضافي بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا خلاف إعفاء أولاد الشهداء، وأبناء المرأة المعيلة، معقبًا: "يعني نصف الطلاب مصر في المدارس الحكومية مش بتدفع خالص".



ولفت إلى أن ما يحدث من تطوير للعملية التعليمة من كتب إليكترونية، ومنصات بث مباشر ومكتبات إليكترونية من خارج موازنة الوزارة، ويكلف الدولة أموال طائلة.



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وفي تصريحات سابقة أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، قائلًا "طال انتظاره".



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية إن هذا القانون عبارة عن حزم مالية يستفيد منها ما يقرب من 2.1 مليون من المعلمين في التعليم العام والأزهري ومعاونيهم بمبلغ يقدر بـ6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء المالية.



وأشار إلى أن الزيادة الشهرية للمعلم المساعد تصل إلى 390 جنيه، و630 جنيه لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يقدر بـ250 جنيه بمعنى أن لو كبير المعلمين يعمل مديرًا لمدرسة فالزيادة ستكون 830 جنيه.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن القانون يضم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية سيتم دعمه من قبل خزانة الدولة بنصف مليار جنيه، وبعدها سيتم العمل على تنمية موارده سواء من الهبات أو التبرعات دون اقتطاع أي جزء من رواتب المعلمين لصالحه.



ومن ناحية أخرى لفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على وضع مجموعة من الإجراءات الملزمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدارس الدولية أو الخاصة، مستطردًا "يتم البحث عن طريقة مناسبة لتنظيم مسألة مصاريف الخدمة التعليمية في هذه المدارس بوضع مسطرة تعطي لأولياء الأمور خدمة ترضاها الوزارة بأسعار غير مبالغ فيها وفي نفس الوقت تلزم ولي الأمر بدفع المصروفات المتفق عليها، وكذلك تنظيم مرتبات المعلمين بهذه المدارس بوضع حد أدنى وأقصى لها".



