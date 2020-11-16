ضياء السيد ينتقد أداء منتخب مصر في مباراة توجو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتقد ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأداء الذي ظهر به منتخبنا الوطني في مواجهة توجو الماضية في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويرى ضياء السيد أن المنتخب القومي قدم أداءا سيئا أمام توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج الماتش، أنه كان يمكن استغلال توقف أكتوبر الدولي في إقامة ودية أو اثنين.

وتابع: "البدري الآن "في وش المدفع" مشيرا إلى أنه يراهن على اختياراته ومستويات اللاعبين مع أنديتهم ويواجه الكثير من الانتقادات والضغوط".

وواصل ضياء السيد حديثه مؤكدا أنه كان يحب على البدري الدفع بالعناصر التي شاركت معا الفترات الماضية خلال لقاء توجو ولديهم خبرات دولية.

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