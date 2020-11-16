رسميا .. إعارة ثنائي الزمالك لصفوف البنك الأهلي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
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وافق مجلس ادارة نادي الزمالك، على أعارة الثنائي سيف فاروق جعفر، والمدافع ياسين مرعي، إلي نادي البنك الأهلي.


وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم ، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش ، ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي ،ومحمد الجمل مدافع الإسماعيلي،و محمد السيد ابو المجد (بوشا)،ظهير ايمن طلائع الجيش ،وأحمد السعدني ،حارس حرس الحدود، وأحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

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