رحيل عمرو ثابت عن منتخب السويس عقب توقبعه

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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قرر مسئولو نادى منتخب السويس فسخ التعاقد مع اللاعب عمرو ثابت القادم من نادى جمهورية شبين، بالتراضي بين الطرفين.

وكان منتخب السويس تعاقد مع اللاعب قبل يومين لمدة موسمين، قبل فسخ التعاقد مع اللاعب القادم من نادى جمهورية شبين، لرغبته في الرحيل.


ويذكر ان منتخب السويس حقق فوزا على فريق كهرباء الاسماعيلية بهدفين دون رد، وديا ضمن استعدادا الفريق للموسم الكروى الجديد بدورى القسم الثانى.

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