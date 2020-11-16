طارق شوقي: قرار الإغلاق الكامل ليس بيد وزارة التربية والتعليم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تصحيح الامتحان بالكامل من خلال الكومبيوتر يحتم أن تكون الأسئلة اختيارية، وهذا لا يعني إلغاء القصة او المنهج، معقبًا: "احنا يا جماعة رايحين المدرسة عشان نتعلم، مش عشان نمتحن"

وتابع "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان طبيعة الامتحانات شبه المعروفة مسبقًا أدت إلى تشويه نتائج الامتحانات في مصر، مضيفًا أن 30% من طلاب ا لثانوية العامة العام الماضي حصلوا على أكثر من 95%، وهذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم، ويعني أن نظام التقييم خاطئ.

ولفت إلى أن الوزارة لن تغلق المدارس، وستقوم بإغلاق الفصول التي يوجد بها بؤر، معقبًا: " الحياة لازم تستمر بس بضوابط، مصر أحسن من أوروبا في إصابات كورونا"

وأشار إلى أن قرارا الإغلاق الكامل ليس قرار وزارة التربية والتعليم، ولكنه قرار دولة، معقبا:" أحنا بعاد أووي عن قرارا الإغلاق"

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وفي تصريحات سابقة أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، قائلًا "طال انتظاره".

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية إن هذا القانون عبارة عن حزم مالية يستفيد منها ما يقرب من 2.1 مليون من المعلمين في التعليم العام والأزهري ومعاونيهم بمبلغ يقدر بـ6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الزيادة الشهرية للمعلم المساعد تصل إلى 390 جنيه، و630 جنيه لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يقدر بـ250 جنيه بمعنى أن لو كبير المعلمين يعمل مديرًا لمدرسة فالزيادة ستكون 830 جنيه.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن القانون يضم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية سيتم دعمه من قبل خزانة الدولة بنصف مليار جنيه، وبعدها سيتم العمل على تنمية موارده سواء من الهبات أو التبرعات دون اقتطاع أي جزء من رواتب المعلمين لصالحه.

ومن ناحية أخرى لفت إلى أنه يجري حاليًا العمل على وضع مجموعة من الإجراءات الملزمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدارس الدولية أو الخاصة، مستطردًا "يتم البحث عن طريقة مناسبة لتنظيم مسألة مصاريف الخدمة التعليمية في هذه المدارس بوضع مسطرة تعطي لأولياء الأمور خدمة ترضاها الوزارة بأسعار غير مبالغ فيها وفي نفس الوقت تلزم ولي الأمر بدفع المصروفات المتفق عليها، وكذلك تنظيم مرتبات المعلمين بهذه المدارس بوضع حد أدنى وأقصى لها".

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