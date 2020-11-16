الغرف التجارية تكشف موعد عودة أسعار الطماطم لطبيعتها



كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد تراجع أسعار الطماطم بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر من أهم الدول في إنتاج وتصدير الطماطم نظرا لجودة المنتج المصري.



وتابع أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية ونهاية موسم الحصاد وبداية موسم حصاد آخر تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا.



وأكد محمد القرش أن أسعار الطماطم سوف تتراجع إلى أقل من 5 أو 4 جنيهات خلال الفترة المقبلة بعد ظهور المحصول الجديد، كاشفا أن فقرة الصوب الزراعية سوف تسهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ على مدار العام.



قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إنه لا يوجد أزمة في محصول الطماطم، ولكن هذه الفترة من كل عام نشهد ارتفاع في أسعار الطماطم لوجود فجوة في الإنتاج بسبب انتهاء العروات الصيفية وبداية العروات الشتوية.وأشار "النجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذه الفجوة تستمر 25 يوم، مؤكدا أنه سيتم طرح عروات الطماطم الجديدة بعد أسبوعين، لافتا إلى أنه لا يوجد أزمة في المساحات المنزرعة طماطم.وأضاف نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أنه يمكن الاستعانة بالصلصة بدلا من الطماطم، منوها بأن أسعار الطماطم ستعود تدريجيا لطبيعتها خلال 15 يوم، مؤكدا أن أسعار الخضروات في مصر في متناول الجميع.إقرأ أيضا..