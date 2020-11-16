عاجل.. الكشف عن آخر تطورات حالة محمد صلاح الصحية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بفيروس كورونا، وغاب اللاعب عن مواجهة توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد طارق سليمان طبيب المنتخب الأسبق أنه لا يوجد قلق على الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "من الممكن أن يكون قد تعرض صلاح لفيروس كورونا منذ فترة طويلة ولا يوجد قلق عليه على الإطلاق".

وأضاف: "حالة صلاح مستقرة للغاية والدليل أنه لم يعدي أى لاعب أخر فى المنتخب خلال تواجده".

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