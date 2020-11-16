الأرصاد الجوية: الخميس موعد عودة غزارة الأمطار مرة أخرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كافة المحافظات شهدت خلال الأيام الماضية موجة من الطقس السيء مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية ومطروح والمنصورة والبحيرة وكفر الشيخ كانت مصحوبة بسقوط كرات الثلج.

وقالت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "سقوط الثلوج بدأ بدري هذا العام، وكان من المفترض بداية ظهوره مع بداية فصل الشتاء، ولكننا في أواخر فصل الخريف ويفصلنا شهر واحد فقط على فصل الشتاء".

وأشارت إلى أنه من المتوقع بداية من غدًا الاثنين أن تخف حدة عدم الاستقرار وحدة سقوط الأمطار الغزيرة وتستمر على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، موضحة أنه بداية من يوم الخميس ستعود غزارة الأمطار مرة أخرى على السواحل الشمالية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على منطقتي التجمع والشروق، ولكنها لم تكن مؤثرة، ومن المتوقع عودة فرص سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا".

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