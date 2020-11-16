سر تؤخر ظهور أعراض فيروس كورونا علي محمد صلاح

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.


وقال "الشبيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" ببرنامج "سي بي سي":إنه من الوارد أن يكون قد أصيب محمد صلاح بالكورونا بعد وصوله إلى مصر أو قبل وصوله من انجلترا.

وأضاف "أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر على محمد صلاح أية أعراض وهذا يرجع إلى ارتفاع لياقته البدنية وهو ما يساعد المناعة على القيام بدورها والتصدي للفيروس وأعراضه ومضاعفاته".

وتابع "محمد صلاح من الأشخاص حاملين للفيروس ومن الممكن ظهور إيجابية نتيجة العينة بعد يوم واحد من الإصابة والمتوسط العالمي لفترة ظهور أعراض المرض من أربع إلى خمس سنوات أما فترة حضانة المرض من واحد إلى 21 يومًا".

وبخصوص حدوث تضارب في نتيجة المسحة أشار أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل "هذا التحليل له حساسية عالية جدًا، وقد يحدث بعض الخطأ أثناء سحب العينة أو تخزينها أو تداولها قد يجعل العينة سلبية وهي إيجابية أو تلوثها بعينة إيجابية قد يجعل العينة إيجابية وهي سلبية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.

يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.


وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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