لشكه في نسب نجله.. جنايات المنيا تقضى بالمؤبد على قاتل زوجته

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قضت الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد السيد عبدالعزيز واحمد حنفى محمود وامانة سر اندراوس فهمى بالسجن المؤبد غيابيا لقاتل زوجته بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا عام 2014 لشكه في نسب نجله منها .



وقال مصدر قضائى ان المحكمة عاقبت المتهم عبد الله عبد الكريم عطا هارب بالسجن المؤبد غيابيا لقدومه على قتل زوجته المتوفاة الى رحمة مولاه هند محمد ابراهيم عماد باحداث اصابات غائرة ومتفرقه بالجسم داخل منزله في 5 ابريل عام 2014 واحداث بها اصابت متفرقه اودت بحياتها على الفور.



حيث استندت المحكمة الى اعترافات المتهم حال التحقيقات معه وقيامه بابلاغ قسم شركة مغاغة بقتل زوجته لشكه في نسب نجله منها مما دفعه لارتكاب الجريمة كما استندت المحكمة الى تقرير الطب الشرعى ان البصمة الوراثية على جلباب المتهم والمجنى عليها تدل على وجود بصمات متطابقة للمجنى عليها ومن ذكر اخر مجهول لنجل المتهم كما استندت المحكمة لاقوال الشهود من ضباط وافراد الشرطة وجيران المتهم وادلة الثبوت المرفقه باوراق القضية.

