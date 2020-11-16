وزير التعليم: "الجلوس في البيت مش معناه متدفعش المصاريف"

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصروفات المدارس مقابل الحصول على الخدمة التعليمية، مشيرا إلى أن الخدمة التعليمية التي تقدم أثناء الجائحة أغلى من تكلفة الخدمة التعليمية في السابق.



وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الجلوس فالمنزل مش معناه إنك ماتدفعش المصاريف"، مشيرا إلى أن المدرسة مطالبة بتحسين البنية التحتية، ودفع عقود المعلمين، وإنشاء فصل افتراضية.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة كانت تتكبد رواتب المعلمين خلال فترة الإعلاق ولم يكن هناك إنتاج، معقبا: "مش معنى إنك قاعد فالبيت تقول عايز الخدمة ومش هدفع، مش عايز تدفع مفيش خدمة".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

