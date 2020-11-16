"الإسكان" تكشف حقيقة انتزاع شقق المواطنين (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ما تردد بشأن قيام وزارة الإسكان بانتزاع شقق المواطنين التي يبلغ ثمنها نصف مليون جنيه وتقديم شقق أخرى لا تتجاوز الـ63 مترًا.

وقالت "مي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أنه حتى الآن تم تسليم 335 ألف وحدة إسكان اجتماعي للمواطنين ضمن مشروعات الإعلان السابقة.

وأشارت إلى أن هناك إقبال غير مسبوق على كراسات الشروط في الإعلان الجديد، حيث وصل عدد الكراسات المباعة إلى أكثر من 210 ألف كراسة.

وتابعت "هذه الشائعات كلام فراغ وميتردش عليه، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب في المواعيد المحددة، حجم الإقبال على الإعلان الحديد رهيب وضخم ".

وناشدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، المصريين بعدم شراء كراسات الشروط من أي أسواق خارجية، والالتزام بشرائها من مكاتب البريد لأن كل كراسة مربوطة برقم معين مرتبط بالرقم القومي لمقدم الطلب قبل رفعه أوراقه على الموقع الالكتروني.

ويستمر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المصرية في استقبل حجوزات كراسة شروط شقق الإسكان المتوسط، والذي بدأ من التاسع من نوفمبر ويستمر حتى السابع من ديسمبر القادم، وسنوضح لكم متابعينا الكرام رابط كراسة شروط الإسكان الاجتماعي على الإنترنت، وشروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2020.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2020
ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يشهد الموقع إقبال كبير على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية، تم طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم سحب حوالي 160 ألف كراسة منذ فتح الحجز حتى الآن، من بينهم ذوي الإعاقة الذي تم تخصيص الأسبوع الأول لهم، في حين سدد 26 ألف مواطن مقدمات الحجز المطلوبة.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي نوفمبر 2020
- لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي على المتقدم اتباع الخطوات البسيطة التالية، وهي: شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي.

- ومن ثم دفع مقدم جدية الحجر، وبعدها يحصل المتقدم على إيصال المقدم، واستمارة كراسة الشروط.

- بعدها يتعين على المتقدم وبعد استيفاءه كافة الأوراق المطلوبة لرفعها على البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.

رابط حجز كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2020
للتقديم وحجز كراسة شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020 من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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