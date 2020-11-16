محافظ الدقهلية: موجة الطقس التي ضربت المنصورة غير مسبوقة.. "مطرت ثلج زي الزلط"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن موجة الطقس التي ضربت المحافظة بالأمس غير مسبوقة، معقبًا: "الأمطار بالأمس نزلت ثلج متماسك كأنه زلط"

وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، ألمذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن موجة الطقس السيء تسببت في بعض الاضرار منها: سقوط بلكونتين وتدمير3 سيارات، وسوقط برج حمام، على مواطن يصل عمره لـ72 عامًا، مما أدى لإصابته في الحال، وتوفى اليوم.

ولفت إلى أن حالة الطقس اليوم أفضل بكثير من الأمس، وهذا ساعد على شفط المياه المتراكمة بالأمس في الشوارع، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بوقف الدراسة أمس واليوم، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من الأمطار.


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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت عن تعرض أجزاء من البلاد لحالة من عدم الاستقرار خاصة على شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الامطار التي تساقطت على المنصورة تحديدا كانت مصحوبة بحبات البرد، وذلك نتيجة وجود سحب رعدية، وهذه الظاهرة حدثت أكثر من مرة العام الماضي.

وأضافت أن العالم كله تأثر بتغيرات مناخية، ومنها مصر، حيث أصبح معتادا أن نشهد تساقط حبات البرد مع وجود سحب رعدية، منوهة بأن هذه الظواهر ليست دليلا على أننا سنشهد شتاء مختلف عن الأعوام الماضية، حيث لا يوجد مؤشرات أن الشتاء القادم مختلف، معلقة: "هيكون شتاء عادي جدا".

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