6 إصابات في صفوف ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي













تلقى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة بشأن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث أصيب أندي روبرتسون، نجم الريدز، على مستوى الركبة، حسب ما أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.





وغاب روبرتسون عن مباراة الأمس أمام سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بخسارة منتخب بلاده بهدف دون رد، ويأتي ذلك نتيجة حدوث مشكلة في أوتار الركبة، ولم يتحدد مدة غيابه حتى الآن.





وانضم روبرتسون لقائمة طويلة من المصابين في ليفربول، إذ يعاني كل من فان دايك وجوميز بإصابات في الركبة، كما أصيب أرنولد وفابينيو وتياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى محمد صلاح، مهاجم الفريق الذي يخضع للحجر الصحي في مصر نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



